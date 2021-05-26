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Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено

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Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено
Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США. - Ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансы достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба.

Читайте: США и Украина проиграли битву против "Северного потока - 2", - Süddeutsche Zeitung

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.

Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
    За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
    Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
  • Alexander Savely
    Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
  • Pavel Lymar
    А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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