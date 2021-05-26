Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено

Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю (США. - Ред.) Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного потока-2" есть намного большие шансы достроить этот проект, но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал Кулеба.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.

Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".