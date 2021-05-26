"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" усиливает команду, которая будет работать над недопущением запуска газопровода "Северный поток 2".

Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с достройкой "Северного потока-2" является приоритетным направлением для НАК. Это национальная задача для Украины - сделать все возможное, чтобы "Северный поток-2" не был достроен. В последние 2-3 месяца мы видим некоторую пробуксовку в том, что касается применения действенных санкций со стороны США.

Сейчас мы ищем новые подходы, как придать новую динамику этому процессу, учитывая смену администрации в США. Мы хотим, чтобы администрация Байдена применяла все возможности, которые предоставляет американское законодательство, которые предоставил ей Конгресс США, чтобы остановить "Северный поток-2", - рассказал Витренко.

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Глава НАК надеется, что новые подходы, которые будут применяться новой командой в Нафтогазе, помогут добиться применения действенных санкций. По словам Витренко, новая позитивная динамика в этом вопросе должна появиться в ближайшие 2-3 месяца.

"Будем убеждать наших партнеров, что "Северный поток-2" - опасное геополитическое оружие Кремля, которое угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру", - подчеркнул Витренко.

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