Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить Беларусь в свой состав: "такая головная боль не нужна"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко не верит, что Россия может попытаться включить территорию Беларуси в состав своего государства.

Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Минске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Лукашенко заверил, что России "такая головная боль не нужна", так как может последовать реакция стран Запада.

"Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец", - сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь и Россия могут выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".

"Это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - считает Лукашенко.

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Он добавил, что в пятницу, 28 мая, продолжатся переговоры "по углублению двустороннего сотрудничества с Россией". Стороны собираются обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества и "совместное противодействие западным санкциям".