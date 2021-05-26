Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать на свободной территории чаще, чем раз в месяц
Об этом пишут подконтрольные террористам СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, жители оккупированных районов Луганской области с местной "пропиской" смогут покидать территорию через КПВВ в Станице Луганской только один раз в месяц. Исключения возможны, но для этого нужно оформить специальное "разрешение".
Граждан без прописки в ОРЛО будут пропускать по заранее сформированным спискам. Пускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".
Ограничения оккупанты объясняют борьбой с коронавирусом.
При въезде будут обязательно мерить температуру. Жители ОРЛО с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут принудительно госпитализированы. Остальных просто не пропустят на оккупированную территорию.
При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут уйти на домашнюю самоизоляцию на 14 дней.