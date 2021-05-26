Расследование дела МН17 в Нидерландах будет вестись до тех пор, пока будет прогресс, – руководитель следственной группы

Следствие по делу о сбитом рейсе МН17 Малазийских авиалиний в настоящее время следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно "нажал на кнопку" и тех, кто распорядился доставить "Бук" в Украину.

Об этом сообщила руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как мы всегда говорили, расследование продолжается. Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также более высокое звено - кто был ответственен за то, что "Бук" был доставлен в Украину. Это очень сложное расследование. Это (расследование, в результате которого обвинения были выдвинуты Олегу Пулатову, Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому и Леониду Харченко), было достаточно сложным, но то, которое ведется сейчас, еще более сложное", - констатировала она.

Отвечая на вопрос, есть ли новые подозреваемые, ван Бутзелар сказала: "Я не могу говорить о подозреваемых. Когда мы будем готовы, мы об этом скажем. Сейчас же мы работаем".

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, если ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ тот же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

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Говоря о временных рамках ведения следствия, Бутзелар заявила, что следствие будет продолжаться до тех пор, пока "есть прогресс".

"Мы работаем над этим до тех пор, пока мы достигаем прогресса. И мы все еще достигаем прогресса - маленькими шажками, но мы таки продвигаемся вперед. Конечно, может настать момент, когда мы должны будем остановиться, но состоянием на сейчас мы продвигаемся. Да, у нас есть прогресс в расследовании", - заверила она.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.