У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора
Об этом рассказал прокурор САП Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.
По словам прокурора, иск подан в рамках института гражданской конфискации.
"Есть сегодня первый иск в отношении народного депутата, который в 2007 году приобрел в собственность жомовую яму и гаражи. В 2010 году эта яма была отчуждена и у нее были другие владельцы, которые платили аренду и пользовались имуществом. Но в 2019 году это лицо показало доход от этой ямы более миллиона гривен ", - отметил Демкив.
Иск подан 20 мая. Фамилии депутата Демкив не назвал, но как известно жомовой ямой владеет народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива.
"Если этот человек не сможет доказать доход, который он показал, то эта разница взимается в пользу государства как необоснованный актив", - пояснил прокурор.
Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.