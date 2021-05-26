У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора

У нардепа Ильи Кивы могут конфисковать миллионный доход от жомовой ямы, если он не докажет законность получения прибыли.

Об этом рассказал прокурор САП Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.

По словам прокурора, иск подан в рамках института гражданской конфискации.

"Есть сегодня первый иск в отношении народного депутата, который в 2007 году приобрел в собственность жомовую яму и гаражи. В 2010 году эта яма была отчуждена и у нее были другие владельцы, которые платили аренду и пользовались имуществом. Но в 2019 году это лицо показало доход от этой ямы более миллиона гривен ", - отметил Демкив.

Иск подан 20 мая. Фамилии депутата Демкив не назвал, но как известно жомовой ямой владеет народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива.

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"Если этот человек не сможет доказать доход, который он показал, то эта разница взимается в пользу государства как необоснованный актив", - пояснил прокурор.

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.