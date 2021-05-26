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У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора

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У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора
У нардепа Ильи Кивы могут конфисковать миллионный доход от жомовой ямы, если он не докажет законность получения прибыли.

Об этом рассказал прокурор САП Денис Демкив в интервью Цензор.НЕТ.

По словам прокурора, иск подан в рамках института гражданской конфискации.

"Есть сегодня первый иск в отношении народного депутата, который в 2007 году приобрел в собственность жомовую яму и гаражи. В 2010 году эта яма была отчуждена и у нее были другие владельцы, которые платили аренду и пользовались имуществом. Но в 2019 году это лицо показало доход от этой ямы более миллиона гривен ", - отметил Демкив.

Иск подан 20 мая. Фамилии депутата Демкив не назвал, но как известно жомовой ямой владеет народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива.

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"Если этот человек не сможет доказать доход, который он показал, то эта разница взимается в пользу государства как необоснованный актив", - пояснил прокурор.

Полностью с интервью прокурора САП Дениса Демкива Цензор.НЕТ можно ознакомиться тут.

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Топ комментарии

  • 4 Повістки
    ******** зароботка лішают! Спамагітє !!!!

    В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 7330
  • Garry Grant
    Лучше киву вкинуть в ту яму. А сверху пару машин бетона.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну хоть от жомовой ямы,фиг знает что это,заберите у дегенерата
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