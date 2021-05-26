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Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую

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Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую
Юрий Москаленко с группой волонтеров собирается через неделю выехать на передовую и просит помочь в приобретении дизтоплива.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Друзья! Ориентировочно через неделю выезд на фронт. Предусмотрена работа двух экипажей в 5 подразделениях в течение 7-8 суток. Будем благодарны за помощь с дизельным топливом (очень желательно в талонах разветвленных сетей) ~ 240-260 л", - написал Москаленко.

Карта ПриватБанка:

💳 4731 2191 1291 2989 на имя Юлии Скотарь (Юлия Саво).

💳 4731 2196 1003 3262 на имя Юрия Москаленко.

Москаленко - координатор Белоцерковской волонтерской группы. Он все годы войны помогает военным: ездит на передовую, устанавливая оборудование, с помощью которого защитники Украины могут видеть на несколько километров вокруг. Москаленко постоянно доставляет в зону ООС обмундирование, устройства бесшумной стрельбы, продовольственные товары и различное оборудование, в котором нуждаются военные.

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Волонтер Москаленко просит помочь на дизтопливо для выезда на передовую 01

Топ комментарии

  • Чайка Київ
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  • Павло Проценко
    15 ноября 1941 года передовые дивизии Вермахта стояли в Ясной Поляне в 30 км от стен Кремля, готовясь к окончательному броску.
  • Павло Проценко
    И таки размотали. За 4 месяца дошли до Москвы, делая в среднем 10 км в день, оставив после себя тысячи километров выжженной земли.
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