Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
О решении польских властей сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.
"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал он в Твиттере.
В Литве запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.
"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways. Кроме того, в Белоруссию не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika. Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.