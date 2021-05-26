Польша и Литва запретили полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

Совет министров Польши ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны авиаперевозчиков из Беларуси. Такое же решение приняло правительство Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О решении польских властей сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал он в Твиттере.

В Литве запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

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"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании правительства министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщило литовское госпредприятие по надзору за воздушным пространством и координированию, запрет затронет две белорусские компании - авиаперевозчика "Белавиа" и грузоперевозчика Rubystar Airways. Кроме того, в Белоруссию не сможет летать каунасская компания Transaviabaltika. Ранее Transaviabaltika и "Белавиа" до настоящего времени летали из Минска в Вильнюс и обратно 4-6 раз в сутки.

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