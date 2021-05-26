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500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав

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500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской Sinovac Biotech прибыли в Украину, - Минздрав
26 мая в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Сейчас эта вакцина соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении.

Прививки препаратом CoronaVac начались в Украине 13 апреля. Украина ранее получила 1,2 млн доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 млн доз.

Отмечается, что вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней. Температура хранения + 2 - + 8 ℃, препарат не требует особых условий холодовой цепи.

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    а вот смысл, может кто объяснить?? ЕС не признает эту вакцину. Так смысл ее колоть??
  • анатолий выборов
    гівно привезли.
  • Super Gut
    Я что-то не вижу очереди среди депутатов квартала95 и их семей, вакцинироваться китайским фуфломицином.
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