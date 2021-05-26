В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция. ФОТО
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В Кривом Роге саперы подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Коробку с надписью "бомба" и примотаным мобильным телефоном обнаружили прохожие 26 мая около 12:00 возле станции "Ингулец".
После осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительный устройство.
"Сейчас полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации и открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.