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В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция. ФОТО

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В Кривом Роге саперы подорвали коробку с надписью "бомба" на железнодорожных путях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью бомба, - Нацполиция 01

Коробку с надписью "бомба" и примотаным мобильным телефоном обнаружили прохожие 26 мая около 12:00 возле станции "Ингулец".

После осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его обезвреживании. В результате взрыва направленного действия правоохранители уничтожили подозрительный устройство.

В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью бомба, - Нацполиция 02

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"Сейчас полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации и открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
  • Welt Schmerz
    Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
  • 5 копійок
    Бімба!
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