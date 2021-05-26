Украинская лента "Стоп-Земля" получила на Берлинале "Хрустального медведя". ВИДЕО+ФОТО

Фильм о взрослении и первой влюбленности 16-летней школьницы получил получил награду от Юношеского жюри конкурсной программы Berlinale Generation 14plus. В Украине он выйдет в прокат во второй половине года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

""Стоп-земля" - чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься - никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ", - рассказали о фильме в Госкино.

Режиссер и сценарист фильма - Екатерина Горностай. Сыграли в нем непрофессиональные актеры-подростки Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Оператор-постановщик - Александр Рощин.

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