В Совбезе ООН призвали ICAO срочно расследовать перехват гражданского самолета Беларусью

Страны Европы и США в Совете Безопасности ООН призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) срочно расследовать перехват гражданского самолета и задержание журналистов белорусскими властями.

Об этом говорится в совместном заявлении Эстонии, Франции, Ирландии, США, а также Бельгии и Германии, которую обнародовал представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такие действия являются вопиющим атакой на международную безопасность гражданской авиации и европейской безопасности и демонстрируют грубое игнорирование международного права, - говорится в заявлении. - Мы призываем Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент для привлечения к ответственности виновных. А также немедленно освободить независимого журналиста Романа Протасевича и Софию Сапегу, которые были задержаны белорусскими властями".

24 мая Европа, напоминают авторы заявления, приняла комплекс мер в ответ на инцидент, в частности о запрете полетов через воздушное пространство стран ЕС белорусских авиакомпаний.

"Мы активизировали наши усилия, в том числе путем координации нашей санкционной политики, чтобы обеспечить ответственность власти Беларуси за свои действия, - говорится в заявлении. - Мы полностью осудили это как очередную вопиющую попытку Беларуси заставить замолчать все голоса оппозиции".

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Страны Европы и США в Совбезе ООН отмечают, что продолжают "твердо стоять на стороне народа Беларуси в его стремлении к демократическому будущему, отстаивании уважения прав человека и основных свобод".

Такое поведение белорусских властей, считают авторы заявления, угрожает международному порядку и подрывает коллективный мир и безопасность.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.