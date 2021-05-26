Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске

Международная организация гражданской авиации должна выяснить, кто из пассажиров остался в Минске после принудительной посадки самолета Raynair в минувшее воскресенье, 23 мая.

Об этом заявил в среду в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Важно, чтобы ІСАО расследовала это дело срочно и тщательно. Один из вопросов, который следует уточнить: кто были те, кто не продолжил путешествие из Минска в Вильнюс, когда это было возможно снова для всех, кроме господина Протасевича и госпожа Сапеги", - сказал Зайберт.

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Представитель правительства также отметил, что "канцлер решительно осуждает отвратительную манеру белорусских правителей публично показывать заключенных с так называемыми признаниями, скрывая следы избиения или жестокого обращения".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Кроме Романа Протасевича, с рейса сняли его девушку по имени София Сапега, гражданку России. Также, по данным властей Литвы, в Минске рейс покинули еще 3 пассажиров, кто они - неизвестно.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту самолета были "сотрудники КГБ"и назвал случившееся "государственным угоном самолета, государственным пиратством".