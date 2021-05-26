На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья. Эта служба распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

Прием документов начнется 27 мая и продлится до 2 июня. После этого кандидаты должны будут сдать тесты и пройти собеседование.

В первый раз конкурс пытались провести год назад. Тогда его участники дошли до этапа собеседований, но общественность и политики обвинили тогдашнего главу Минздрава Степанова в связях с отдельными кандидатами. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

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НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы. Служба оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.