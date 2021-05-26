Адвокаты девушки Протасевича Сапеги не смогли попасть к ней в СИЗО

У юристов было разрешение на встречу с клиенткой, но администрация СИЗО заявила, что их посещение невозможно из-за отсутствия свободных кабинетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Открытые Медиа".

Адвокат Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил, что ему с коллегой не удалось сегодня посетить клиентку в СИЗО белорусского КГБ, несмотря на наличие разрешений. В качестве причины белорусские власти назвали "отсутствие свободных кабинетов" в изоляторе.

"Подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - отметил он.

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Сапегу задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом, бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем при экстренной посадке в Минске направлявшегося из Афин в Вильнюс самолёта Ryanair. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии". Вчера Сапегу арестовали на два месяца и поместили в СИЗО КГБ. Провластный Телеграм-канал опубликовал видео, на котором она говорит, что является редактором канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуют личные данные сотрудников правоохранительных органов.