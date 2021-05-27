Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство

Россия является государством-агрессором, она захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию в Украине, Грузии и Приднестровье.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время визита в Грузию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал Дуда.

Он пообещал, что когда Польша в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ, вопрос об агрессивных действиях РФ будут поднимать на форуме Генеральной ассамблеи ООН и в Совете по правам человека ООН.

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При этом он добавил, что соблюдения международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.