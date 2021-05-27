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Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19

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Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19
Президент США Джо Байден заявил, что необходимо увеличить усилия по выяснению происхождение COVID-19 на фоне новой позиции экспертной среды, что вирус мог иметь природное происхождение, или был создан в лаборатории в Китае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден поручил разведке удвоить их усилия, чтобы прийти к однозначному выводу о происхождении вируса, дав им на это три месяца. В рамках этого расследования разведка должна уточнить, в каких областях могут потребоваться дальнейшие исследования, включая конкретные вопросы для Китая. Байден также распорядился, чтобы к этим усилиям подключились национальные лаборатории и другие государственные ведомства. Кроме того, разведка должна отчитаться о проделанной работе перед Конгрессом.

"Соединенные Штаты также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай принять участие в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всей причастной к делу информации и данных", - добавил Байден.

"Еще в начале 2020 года, когда появился COVID-19, я призвал CDC получить доступ в Китай и узнать больше о вирусе, чтобы мы могли бороться с ним более эффективно. Тот факт, что мы не смогли отправить туда наших инспекторов в те первые месяцы, всегда будет препятствовать любому расследованию происхождения COVID-19 ", - отметил Байден.

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"Однако вскоре после моего вступления в должность президента, в марте, мой советник по национальной безопасности поручил разведывательному сообществу подготовить доклад по результатам последнего анализа происхождения COVID-19, в том числе о том, возник ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или в в результате инцидента в лаборатории, - продолжил глава США. - Я получил этот доклад в начале этого месяца и попросил о дальнейшей работе. На сегодняшний день разведывательное сообщество США склоняется к двум вероятным сценариям, но не дошло до окончательного заключения по этому вопросу. Их нынешняя позиция такова: "В то время как два элемента разведывательного сообщества склоняются к первому сценарию, а один - ко второму (в обоих случаях с низкой или средней степенью уверенности), большинство представителей национальной разведки не считает, что есть достаточно информации, чтобы посчитать один из вариантов более вероятным ", - заявил Байден.

Ранее Генеральный Директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебреесус отметил, что необходимо дополнительное исследование происхождения вируса и добавил, что рассматриваются все версии.

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Топ комментарии

  • Maksym Raklamov
    Нет. Зато солдаты, которые тушили вирусный исследовательский центр в Раше, Вектор, заразили других русских солдат, которые через месяц были в Ухани на военном мероприятии.
    >В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
    >"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
    >"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
    Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
  • Myroslav Hrabovsky
    Байден вимушений був заявити про це під тиском фактів. Про це у нас багато говорять.
  • Дмитрий Шкицкий
    Байден, ну конечно же "природное происхождение". Какая ещё "лаборатория в Китае"? Так тебя не поймут союзники в Европе.
    Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины" Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7798
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