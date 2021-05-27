Правительство Германии не поддержало идею о предоставлении Украине оборонительного вооружения

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружения, подчеркнул представитель правительства Штеффен Зайберт, реагируя на заявление сопредседателя партии Зеленых Роберта Габека о целесообразности предоставления Киеву по крайней мере оборонительного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы исповедуем ограничительную и ответственную политику экспорта вооружений и, относительно Украины, не даем разрешений для (экспорта. - Ред.) боевого оружия", - сказал Зайберт. По словам Зайберта, он может говорить только о правительстве этой каденции, и здесь изменения позиции не будет. Он также отметил поддержку Украины со стороны немецкого правительства и необходимость решения конфликта на Донбассе политическим путем.

Между тем представитель немецкого МИД отметил, что ему неизвестно об актуальных запросы от Украины о предоставлении оружия.

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В начале этой недели Роберт Габек во время визита в Киев заявил, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений. При этом Габек отметил, что это не противоречит пацифистской позиции его партии.

Слова политика вызвали резкую критику как в рядах партии Зеленых, так и других политических сил: Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии и Левой партии. Отдельные депутаты Бундестага от партии Зеленых дистанцировались от слов сопредседателя партии.

Однако Габек, несмотря на критику, не отказался от своей позиции. В интервью медиакомпании Deutschlandfunk 26 апреля он отметил: "Украина здесь борется не только за себя, а Украина также защищает безопасность Европы". По его словам, если Украина "упадет", то это станет "приглашением для России" к эскалации и другим конфликтам. Габек выразил понимание критики его идеи из рядов своей партии, однако указал и на то, что Зеленые имеют "длительную традицию помощи Украине".

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Габек, который совершил визит на линию разграничения в Донбассе, отметил, что Германия могла бы поставлять Украине приборы ночного видения, средства для разведки, обезвреживания взрывоопасных предметов, средства медицинской эвакуации. По словам Габека, он сознательно говорил о "оборонительные" вооружениях для Украины, хотя ему и понятно, что такое оружие может быть использовано в других целях.

В настоящее время Зеленые лидируют в рейтингах немецких партий. Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшие выходные, то эта партия получила бы 26% поддержки, говорят социологи. Выборы в Бундестаг должны состояться 26 сентября.