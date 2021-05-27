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Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США

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Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США
Посол Украины в США Оксана Маркарова провела онлайн встречу с сопредседателями Конгрессового украинского кокуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Стороны обсудили ход основных вопросов Стратегического партнерства Украины и США, в частности, усиление украинского-американского оборонного сотрудничества и помощи Украине по вопросам безопасности, процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции.

Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние Северному потоку-2 и стратегическое партнерство Украины и США 01

Отмечается, что отдельное внимание было сосредоточено на вопросе противодействия строительству "Северного потока - 2", гибридными атакам со стороны России. Маркарова подверкнула важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса отметили сохранение двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и совместной работы в противодействии вызовам российской агрессии, а также в содействии экономическому и социальному развитию Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.

Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние Северному потоку-2 и стратегическое партнерство Украины и США 02
Фото: посольство Украины в США

Во встрече приняли участие конгресвумен Марси Каптур, конгрессмены Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик и Майк Квигли, помощники членов кокуса.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.

Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние Северному потоку-2 и стратегическое партнерство Украины и США 03

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Топ комментарии

  • Franz Maser
    Оксана Маркарова - не посол Украины в США.
    И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
    А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
  • Lvbnhj
    Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8827 Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8019
  • Нина Лабунская
    Особенно смешно звучит :" процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции...Где можно посмотреть "эти потужні" реформы? За два года суцільний провал и по всем направлениям: все, что давало прибыль государству сейчас в убытках, кадры поменяли на квартальных делетантов , деньги тырят в неимоверных размерах, внешняя политика полностью провалена ( об Украине снова начали говорить без Украины) и т.д ... Даже то, что человек, который не имеет вообще дипломатического опыта стала послом в Америке говорит об отсутствии здорового глузду влади...
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