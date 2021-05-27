Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Стороны обсудили ход основных вопросов Стратегического партнерства Украины и США, в частности, усиление украинского-американского оборонного сотрудничества и помощи Украине по вопросам безопасности, процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции.
Отмечается, что отдельное внимание было сосредоточено на вопросе противодействия строительству "Северного потока - 2", гибридными атакам со стороны России. Маркарова подверкнула важную роль санкционного давления и риски от этого газопровода не только для Украины, но и энергетической стабильности и безопасности Европы и черноморского региона.
Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса отметили сохранение двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и совместной работы в противодействии вызовам российской агрессии, а также в содействии экономическому и социальному развитию Украины для улучшения благосостояния украинских граждан.
Фото: посольство Украины в США
Во встрече приняли участие конгресвумен Марси Каптур, конгрессмены Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик и Майк Квигли, помощники членов кокуса.
Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.
Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".