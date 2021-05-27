Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен

Проявления антисемитизма почти неизбежно приводят к вспышке ненависти по отношению к другим национальным группам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью израильскому телевидению заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Правда в том, что антисемитизм в течение последних нескольких лет - на подъеме в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. И мы знаем из истории... Когда видим, как вспыхивает антисемитизм, за этим почти неизбежно следует ненависть, направленная к другим группам. И мы наблюдаем это сейчас в США - например, ненависть к американцам азиатского происхождения", - цитирует слова Блинкена Госдепартамент США.

По его словам, если этому явлению позволить "гноиться, расти, безнаказанно развиваться", возникнет "пожар, от которого пострадает множество людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады предлагает установить уголовную ответственность за антисемитизм

"Мы полны решимости разобраться с этим и положить этому конец", - подчеркнул глава Госдепа, отметив, что к проявлениям антисемитизма как в США, так и где-либо в мире следует относиться серьезно и бороться с ними.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Нью-Йорке было зафиксировано несколько проявлений антисемитизма. Полиция города заявила, в частности, что трое мужчин допустили антисемитские комментарии в отношении четырех евреев возле синагоги в Бруклине, и ударили ногами по двери культового учреждения.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен публично осудили эти инциденты.