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Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен

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Антисемитизм в США на подъеме, но мы полны решимости положить этому конец, - Блинкен
Проявления антисемитизма почти неизбежно приводят к вспышке ненависти по отношению к другим национальным группам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью израильскому телевидению заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Правда в том, что антисемитизм в течение последних нескольких лет - на подъеме в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. И мы знаем из истории... Когда видим, как вспыхивает антисемитизм, за этим почти неизбежно следует ненависть, направленная к другим группам. И мы наблюдаем это сейчас в США - например, ненависть к американцам азиатского происхождения", - цитирует слова Блинкена Госдепартамент США.

По его словам, если этому явлению позволить "гноиться, расти, безнаказанно развиваться", возникнет "пожар, от которого пострадает множество людей".

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"Мы полны решимости разобраться с этим и положить этому конец", - подчеркнул глава Госдепа, отметив, что к проявлениям антисемитизма как в США, так и где-либо в мире следует относиться серьезно и бороться с ними.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Нью-Йорке было зафиксировано несколько проявлений антисемитизма. Полиция города заявила, в частности, что трое мужчин допустили антисемитские комментарии в отношении четырех евреев возле синагоги в Бруклине, и ударили ногами по двери культового учреждения.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен публично осудили эти инциденты.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    дыма без огня не бывает.... раз антисемитизм растет - значит семиты совсем берегов не видят
  • Baden
    Даже если где-то в экваториальной Руанде, племя Бхутто мачетами порубает в капусту племя Тутси, то в итоге пострадавшими окажутся евреи. Потому, как геноцид индейцев, армян, украинцев, негров, и пр. быть не может, а евреев - может. Вот где собака порылась... (с)
  • VOLVO XC 70
    в мире нет большой проблемы как поплакать за евреев бедные евреи простите нас что мы вас ненавидим за то что вы- мрази подонки воры международного масштаба творцы пороков и гадостей основатели ереси изобретатели плодовых отклонений пороков и мерзостей- что вы переплюнули по части жесткости к животным всех насильников животного мира ваше кошерность что то сродни фашистко национал социалистических методов построения новой Расы что ваше государство все больше и больше становиться похожим на ФЛАКОН- немножко из России Рейха КНДР Китая вместе взятых. простите нас евреи что не уболтали Бога не освобождать вас в свое время от оков Рабства в Египте..
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