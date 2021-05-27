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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели
3 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 мая 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"27 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 госпитализированы - 1 402 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 летальных случаев - 183;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 02 выздоровели - 16 867 человек;

За сутки протестировано:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 методом ПЦР - 29 280 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 методом ИФА - 12 440 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 05 экспресс-тестами - 25 844 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 заболели - 2 193 367 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 выздоровели - 2 006 918 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 летальных случаев - 50 067;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели 14

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  • Bodalux
    Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
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    Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
  • Елена Голиц
    - не знаешь?
    Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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