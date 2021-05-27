В Украине за сутки от COVID-19 умерли 183 человека, зафиксированы 3 509 новых случаев заражения, 16 867 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"27 мая 2021 в Украине зафиксированы 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1 402 человека;
летальных случаев - 183;
выздоровели - 16 867 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 29 280 человек,
методом ИФА - 12 440 человек,
экспресс-тестами - 25 844 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 193 367 человек;
выздоровели - 2 006 918 человек;
летальных случаев - 50 067;
проведено ПЦР-тестов - 10 105 901.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях", - рассказали в Минздраве.