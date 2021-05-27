Трюдо осудил действия режима Лукашенко и не исключил новые санкции против Беларуси

Власти Канады рассматривают возможность расширения санкций против Беларуси в связи с арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада уже ввела санкции против Беларуси и изучит дальнейшие варианты. Мы также поддерживаем принятие мер всеми международными организациями, в том числе: ICAO, ОБСЕ и НАТО", - сказал Трюдо.

По его словам, действия белорусского режима являются незаконными и абсолютно неприемлемыми.

"Это было откровенным нападением на демократию и свободу СМИ. Мы осуждаем эти действия и призываем к немедленному освобождению Протасевича. Мы также осуждаем опасное вмешательство в сферу гражданской авиации", - отметил премьер-министр.

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Трюдо добавил, что Канада "солидарна с партнерами в защите журналистов по всему миру".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.