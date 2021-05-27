За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 131 человека, всего - 992 191, - Минздрав
5725
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 107 524 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, 15 131 человек привиты против COVID-19 за сутки 26 мая 2021. Одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированы - 10 133 человека.
В течение суток работали: 276 мобильных бригад, 343 пункта вакцинации.
С начала кампании проведены всего 1 099 713 прививок.
С начала прививочной кампании привит 992 191 человек, из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 107 524 человека.