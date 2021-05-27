Госдеп США призывает своих граждан не посещать Беларусь

Госдепартамент США призывает граждан Штатов отказаться от поездок в Беларусь.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за предполагаемую принадлежность к оппозиционным партиям и предполагаемое участие в политических демонстрациях. Граждане США в районе демонстрации были арестованы. Некоторые из них стали жертвами преследований и/или жестокого обращения со стороны белорусских властей. Власти Беларуси преследуют лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ. 23 мая 2021 года белорусские власти принудительно приземлили коммерческий самолет, пересекающий воздушное пространство Беларуси, чтобы арестовать оппозиционного журналиста", - говорится в сообщении.

Кроме того, Госдеп отмечает, что в Беларуси могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отказать или отложить предоставление консульской помощи.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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