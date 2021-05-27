ICAO проведет сегодня экстренную встречу из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси

Международная организация гражданской авиации (ICAO), входящая в ООН, как ожидается, в четверг проведет экстренную встречу в связи с инцидентом с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Планируется, что в ней примут участие 36 дипломатических представителей Совета ICAO.

В ICAO выразили ранее серьезную обеспокоенность, указав, что речь может идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Отметим также, что белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.