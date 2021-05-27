"Укравтодор" презентовал систему онлайн-контроля за дорогами E-ROAD

С помощью данной системы в оперативном режиме можно будет отслеживать ход и качество выполнения работ по ремонту и строительство дорожной инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, о преимуществах внедренной системы рассказывается на официальной странице "Укравтодора" в Facebook.

"Наша цель - обеспечить фундамент для принятия управленческих решений на основе данных, data-based policies. Под планами и стратегиями должна стоять наука. Для этого была разработана единая система управления состоянием автомобильных дорог E-ROAD с широким спектром аналитических инструментов", - отмечают в "Укравтодоре".

Так, в основе системы лежит интерактивная карта дорожных работ, где есть подробная информация о контрактах подрядчиков, можно проверить актуальную стадию выполняемых работ в ходе президентской программы "Большая стройка".

Кроме того, эта система позволяет осуществлять сопровождение каждого объекта дорожной инфраструктуры на всех этапах, начиная с планирования и разработки проекта, заканчивая непосредственно ремонтом или строительством. Доступ к данным в реальном времени обеспечивает прозрачность в отношениях между Укравтодором и службами автомобильных дорог в областях.

Отмечается, что оперативность поступления и обработки данных дает возможность еще строже контролировать соблюдение сроков выполнения работ и оперативно вмешиваться в случае обнаруженных нарушений. E-ROAD не только сокращает время сбора и обработки информации, но и значительно расширяет спектр возможностей.

Например, система обрабатывает информацию с пунктов системы Взвешивания-в-движении (WIM), включающую данные о потоке транспортных средств, нарушениях в разрезе часов или дней и суммах потенциальных штрафов. С помощью E-ROAD можно также отследить нарушителя по номерному знаку. Система E-ROAD является частью глобальной стратегии Укравтодора по улучшению управления качеством. В будущем планируется обеспечить публичный доступ к E-ROAD, чтобы с помощью граждан сделать контроль за состоянием дорог еще более качественным.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что до конца 2023 году в Украине планируют восстановить всю сеть государственных дорог.

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