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Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок

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Словакия после инцидента с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича закрывает свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

"Словакия, после решения лидеров ЕС, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Письмо о "бомбе" на самолете Ryanair пришло на 27 минут позже, чем пилотам заявили о нем из Минска, - СМИ

Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Та все страны почти запретили свои воздушные пространства,и транзитом также, только наш Зебарыга дает шастать белавиа по несколько раз в день flightradar чётко показывает через всю Украину в Турцию,посмотрел бы я на их если б делали крюк через Мордор Ростовской области,так Польша запретила Словакия также,вчера иза запрета на Барселону,Франция отказала транзит Беларуси вернулись ,а наши так "наказывают" получается
  • Скайхок Дуглас
    Судя по всему, летать белорусы будут только через парашу. Словакия запрещает белорусским авиакомпаниям полеты над своим воздушным пространством, - глава МИД Корчок - Цензор.НЕТ 9727
  • Alex Ziland
    В общем, тупоголовый бульбанутый фюрер Лука доигрался.
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