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В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"

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В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"
В Польше разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В среду, 26 мая, министру обороны Польши задали вопрос о его отношении к заявлению президента США Джо Байдена касательно санкций по "Северному потоку-2". Блащак ответил, что разочарован словами Байдена о том, что не будет санкций на строительство газопровода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я разочарован этими словами, потому что президент Байден, с одной стороны, говорит, что не будет вводить санкции, а с другой, говорит, что он против строительства газопровода, это не бизнес-проект, а политический. Так что здесь есть некоторая нестыковка", - ответил глава Минобороны Польщи.

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Как известно, на этой неделе Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут непродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".

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Топ комментарии

  • NonCFist
    "В Польше разочарованы решением США по "Северному потоку-2": "Здесь есть некоторая нестыковка"
    _Есть! Обайден называется - подстилка путлера.
  • NonCFist
    Маладец. Путлер одобряет твой пост. Тупорез! У Польщі розчаровані рішенням США щодо "Північного потоку-2": "Тут є певна нестиковка" - Цензор.НЕТ 1630
    _Дело вовсе не в Украине, вообще-то! Дело - было и есть - в расие. Это - угроза для Европы и всего человечества.
  • NonCFist
    Он уже напал, тормоз!
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