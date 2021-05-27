Эпидзонирование Украины: уже семь регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Украина остается в "желтой" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В частности, в Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях заболеваемость гриппом и ОРВИ составляет менее 50% от эпидпорога. Также в Киеве и Винницкой, Луганской, Одесской областях коэффициент выявления новіх случаев коронавирусной болезни ниже 5%.
По состоянию на 27 мая в Украине во всех регионах показатели по COVID-19 в норме.