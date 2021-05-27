В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными

Замглавы Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова президент Польши Анджея Дуды о России "аморальными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Яровой.

"Заявление Президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след, и который был спасен советским солдатом", - отметила она.

По словам Яровой, представления Дуды о норме "сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "Россия не является нормальным государством".

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