Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц

Суд взял под стражу вора в законе по кличке Принц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что такое решение, 26 мая, принял Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Вор в законе, который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и с незаконным обращением с оружием. В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.

Напомним десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страны их происхождения.

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Фото: сайт Нацполиции