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Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц

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Суд взял под стражу вора в законе по кличке Принц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

Отмечается, что такое решение, 26 мая, принял Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.

Вор в законе, который находится в санкционном списке СНБО, обвиняется в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и с незаконным обращением с оружием. В зале суда он был взят под стражу сроком на 60 суток.

Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 01

Напомним десятерых "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО принудительно вернули в страны их происхождения.

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Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 02
Суд взял под стражу на 60 дней вора в законе по кличке Принц 03
Фото: сайт Нацполиции

Топ комментарии

  • Danis Nielsen
    Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
    Гребаная совдепия ?
    Где казацкий ?
    Гетманский?
  • Mykola Vovk
    В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
    Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
    Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
  • Олег Куницин
    Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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