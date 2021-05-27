СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов

В ночь с 27 на 28 мая 2021 г. Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен".

Тренировка пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - сказано в сообщении.

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Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102", - добавили в пресс-службе метрополитена.