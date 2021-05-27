СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский Метрополитен".
Тренировка пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - сказано в сообщении.
Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
"Просим граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102", - добавили в пресс-службе метрополитена.