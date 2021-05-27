Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет

Стоимость проезда в городском транспорте Львова поднялась сегодня, 27 мая 2021 года, до 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении городских властей отмечается, что по расчетам перевозчиков стоимость проезда во львовских автобусах составляет 14 грн 60 коп, а в электротранспорте – 12 грн 40 коп.

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Горсовет учел возможности граждан и принял компромиссное решение о тарифе 10 грн для автобусов. Для элктротранспорта базовый тариф также составит 10 грн. В зависимости от способа приобретения билета он может составить 9 грн (если билет приобретен в пунктах продажи) и 8 грн 50 коп. (если куплен через смартфон).

Начальник управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив отметил, что рост тарифа связан с ростом цен на горючее и запчасти, а также с ростом зарплат.

Ранее проезд в городском транспорте Львова стоил 7 грн.