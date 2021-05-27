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Кулеба призвал генсека ОБСЕ Шмид уделять больше внимания ситуации во оккупированном Крыму

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Кулеба призвал генсека ОБСЕ Шмид уделять больше внимания ситуации во оккупированном Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид во время ее визита в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что стороны обсудили принципиальные и актуальные для Украины вопросы, связанные с ролью ОБСЕ в реагировании на продолжающуюся российскую агрессию против Украины.

"Совершенно очевидно, что восстановление доверия на европейском континенте без прекращения российской агрессии, без деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым и города Севастополь невозможно", - заявил министр.

Особое внимание Кулеба и Шмид уделили деятельности крупнейшей полевой операции ОБСЕ, Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Кулеба выразил благодарность за работу мониторов СММ в сложных условиях безопасности, и отдельно подчеркнул, что мандат миссии охватывает всю территорию Украины, включая оккупированную Автономную Республику Крым и город Севастополь.

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"Сегодня я обратился к госпоже Генеральному секретарю с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно больше внимания ситуации во временно оккупированном Крыму и увеличила объем усилий на крымском направлении", - отметил глава МИД.

Министр также заявил о необходимости верификации ОБСЕ нарушений Минских договоренностей, мониторинга неконтролируемого участка украинско-российской государственной границы и ситуации безопасности в Азово-Черноморском бассейне, запуска дистанционного мониторинга СММ ситуации в оккупированном Крыму.

Глава МИД Украины отдельно подчеркнул важность посещения Шмид зоны проведения операции Объединенных сил и одного из контрольных пунктов въезда-выезда во время ее визита в Украину.

"Я убежден, что госпожа Генеральный секретарь вернется с Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, сохранения человеческих жизней, обеспечения достойных условий для граждан, пересекающих линию разграничения", - подытожил Кулеба.

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