Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна, - нардеп "Батькивщины" Власенко

Дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь один деятель заявил о желании "интеллектуальной дуэли" с Юрием Бутусовым. Но хочу напомнить "главному дуэлянту страны", что он не может принимать участие в дуэлях, поскольку дуэли с душевно больными и неадекватными были невозможны. Их просто били палками. Также хочу ему напомнить, что дуэли были возможны только среди дворянства, но ни один "интеллектуальный дворянин" не мог даже представить, чтобы публично называть себя "дебилом". Дуэли были возможны только среди равных. Поэтому "интеллектуальная дуэль" между Миловановым и Бутусовым априори невозможна", - заявил Власенко.

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Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".

Напомним, в 2019 году находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".