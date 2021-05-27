Опубликован законопроект "Слуг народа" про олигархов: это медийное рейдерство - ЗН

Цель законопроекта об олигархах вовсе не "преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Зеркала недели".

Издание отмечает, что в Минюсте определили, что олигарх - это человек, который одновременно:



"1) принимает участие в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) осуществляет контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью".

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"Например, под участием в политической жизни понимается: занятие высокой должности в госаппарате (от президента до руководителя любого центрального органа исполнительной власти), связанность с высокопоставленным должностным лицом, финансирование или непосредственное руководство партией или просто контроль над СМИ, "распространяющим информацию политического характера". Да, именно "или". То есть, по логике проекта, даже если ты просто собственник СМИ, делающего политические новости, ты уже на крючке, поскольку соответствуешь сразу двум критериям - "политика" и "СМИ" - из трех необходимых. Остался "бизнес", и собирается комбинация для прямого подпадания под действие этого закона", - говорится в материале.

В то же время, отмечает автор, критерию "бизнес" будут соответствовать: конечные бенефициары естественных монополий, монополисты (50% в течение года подряд) товарных рынков или просто собственники или бенефициары активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или 84 млн долл.). Не так уж и много, учитывая, что большинство крупных украинских медиа принадлежат людям из Топ-100 Форбс.

Кроме того, по данным издания, о гражданстве олигархов в проекте закона - ни слова.

Согласно законопроекту, говорится в материале, решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления КМУ, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

"Прежде всего официально признанного олигарха включат в "Реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", - отмечает издание.

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Таким образом, цитируют в материале законопроект, лицам, включенным в Реестр, запрещается:



1) делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий согласно Закону Украины "О политических партиях в Украине";

2) быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) либо контролером средства массовой информации, распространяющего информацию политического характера;

3) быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.



Также, лица, включенные в Реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

"То есть следующим шагом после принятия этого законопроекта должна стать большая распродажа украинских медиа. Интересно, что другие активы, которые, собственно, и приносят основной денежный поток, олигархи могут оставить себе. Пусть богатеют и дальше, главное, чтобы СМИ продали, причем почти за бесценок. Или пусть заставят свои СМИ отказаться от распространения политической информации, а согласно проекту речь идет об "освещении, анализе или обсуждении деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, политических партий, народных депутатов и других членов коллегиальных органов государственной власти". Так что выбор невелик — либо превращение в крепкий микс из светской и криминальной хроники с юмориной на десерт, либо продажа. Продажа СМИ тут же позволит олигарху выбыть из Реестра", - объясняется в материале.

Однако, отмечает издание, есть одно условие: "Признак значительного влияния на средства массовой информации не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контролера) соответствующего средства массовой информации перешел от лица, включенного в Реестр, к связанному с ним лицу или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией".

В то же время, говорится в материале, благонадежный покупатель, согласно проекту закона, уже не будет признан олигархом, даже если после приобретения СМИ он будет соответствовать тем же "олигархическим" критериям, главное - доказать свою безупречную репутацию.

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Но, отмечает издание, безупречной не будет считаться деловая репутация лица при:



- наличие у лица судимости, не погашенной и не снятой в установленном законом порядке;

- применение Украиной, иностранными государствами (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственными объединениями или международными организациями санкций к лицу;

- включение лица в список лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

- лишение лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;

- ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, если общая сумма неуплаты равна или превышает 100 размеров минимальной месячной заработной платы;

- приобретение (намерение приобрести) средства массовой информации по цене, которая существенно ниже рыночной, либо за счет средств, источник происхождения которых документально не подтвержден;

- существенные и/или систематические нарушения лицом требований законодательства о средствах массовой информации, банковского, финансового, валютного, налогового законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о ценных бумагах, акционерных обществах и фондовом рынке.

Как говорится в материале, есть еще "странная статья об отчетности должностных лиц о встречах с олигархами под угрозой увольнения для руководства НАБУ и административной ответственности - для прокуроров".

"Ожидали, что глав депутатских групп и фракций, одного за другим, силовики будут хватать за руку при получении очередного "олигархического конверта", за чем последуют не только политические, но и судебные приговоры. Ожидали шухера в госкомпаниях, увешанных олигархами, как собака клещами, чтобы прекратить их обогащение за счет государственных убытков. Многого ожидали... Вместо этого получили закон о медийном рейдерстве... Суперскрываемый проект законе людям не показывают, а вот некоторые олигархи с ним уже ознакомились и очень переживают. Не о своем будущем, конечно же, сугубо о будущем своих медиа. ... Нужен ли нам вообще закон "об олигархах", чтобы с ними бороться? Нет, вполне достаточно, если нормально заработают действующие правоохранительная и регуляторная системы. Но даже если представить, что без специального закона не обойтись, он точно не должен быть таким, как этот проект", - пишет автор.

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