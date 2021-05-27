Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд огласил сегодня.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", - говорится в решении суда.

Напомним, в феврале 2021 года на отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого составили два административных протокола: за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.

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