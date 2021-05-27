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Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

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Суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности
Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд огласил сегодня.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", - говорится в решении суда.

Напомним, в феврале 2021 года на отстраненного от должности главы КСУ Александра Тупицкого составили два административных протокола: за незадекларированный участок в оккупированном Крыму и за конфликт интересов.

Читайте: Верховный Суд начал рассмотрение иска Тупицкого об обжаловании отстранения от должности судьи КС

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    для особо тупых ватников:
    судебная реформа при Порошенко была проведена в высшей 3-ей или кассационной инстанции (Верховный суд) и во второй апелляционной инстанции, а вот реформа в 1-й в т.ч.Голосеевского и Печерского судов должна была закончится в конце 2019 года, но, благодаря мудрому нариду, то есть зебилам, то есть, тебе идиоту лично она (реформа 1-й инстанции) была остановлена! жри не обляпайся!

    и да, даже эту реформу бесноватый вовка-клоун УЖЕ развалил, поназначав подобных тупицкому в верховный суд
  • Ан Мур
    законопроект про ліквідацію ОАСК ввже 1,5місяці лежит в ВР без жодного розгляду.
    Попри те, що ще попередній Президент ще навесні 2019-го закликав наступного продовжити судову реформу першої-другої інстанції через реформування в першу чергу ОАСК.
  • Підлога Маккартні
    Клятый Порох виноват как всегда?
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