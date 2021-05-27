В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину. ДОКУМЕНТ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком".
Нэстасе обратился к председателю Верховной Рады Украины и руководству парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с соответствующим письмом, где предлагает обсудить материалы следствия в Киеве 28-31 мая.
Молдавская сторона также предполагает встречу в онлайн-режиме.
"Принимая во внимание актуальность вопроса о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, который есть в повестке дня власти Молдовы и Украины, общественного мнения и международных СМИ, следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдовы 9 апреля 2021, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинской формате", - говорится в письме.
Письмо адресовано председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.
Как известно, ранее Василий Нэстасе утверждал, что похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса является прямым посягательством на национальную безопасность Республики Молдова.
В одном из интервью Нэстасе заявил, что правоохранительные органы Молдовы дело уже раскрыли.
"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе".
"Что будет дальше, под каким" соусом "Чауса представят обществу - это будет интересно. Думаю, есть люди, которые причастны к этому, но они не знают, как быть дальше с экс-судьей. Наверное, что-то там не срастается", - уточнил депутат.
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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.