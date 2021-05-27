В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину. ДОКУМЕНТ

Председатель следственной комиссии парламента Республики Молдова Василий Нэстасе привезет в Украину результаты расследования относительно похищения экс-судьи Николая Чауса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком".

Нэстасе обратился к председателю Верховной Рады Украины и руководству парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с соответствующим письмом, где предлагает обсудить материалы следствия в Киеве 28-31 мая.

Молдавская сторона также предполагает встречу в онлайн-режиме.

"Принимая во внимание актуальность вопроса о похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, который есть в повестке дня власти Молдовы и Украины, общественного мнения и международных СМИ, следственная комиссия для выяснения обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса, созданная в парламенте Молдовы 9 апреля 2021, обращается с запросом по организации в период с 28 по 31 мая встречи, включая онлайн-режим, в двустороннем межпарламентском молдавско-украинской формате", - говорится в письме.

Письмо адресовано председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, председателю Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу, первому заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаилу Забродскому и заместителю председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.







Как известно, ранее Василий Нэстасе утверждал, что похищение бывшего украинского судьи Николая Чауса является прямым посягательством на национальную безопасность Республики Молдова.

В одном из интервью Нэстасе заявил, что правоохранительные органы Молдовы дело уже раскрыли.

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"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.

На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе".

"Что будет дальше, под каким" соусом "Чауса представят обществу - это будет интересно. Думаю, есть люди, которые причастны к этому, но они не знают, как быть дальше с экс-судьей. Наверное, что-то там не срастается", - уточнил депутат.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.