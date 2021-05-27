Количество новых случаев COVID-19 будет снижаться, - прогноз НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Cреднее количество новых случаев коронавирусной болезни в Украине в течение 26 мая - 1 июня будет равняться 3 442.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 3 442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 и 2 914 - в течение недели 2-8 июня 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 мая 2021 было зафиксировано наименьшее количество официальных заражений с августа 2020 года.

"Количество новых выявлений существенно превышает количество положительных ПЦР-тестов, что указывает на увеличение задержек обнародования данных, а также на возможное увеличение доли результатов тестов на антиген среди официально подтвержденных случаев", - заявили в НАН.

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