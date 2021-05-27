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Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского

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Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского
Сегодня, 27 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север" в Facebook.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь.

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Также сообщается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Российский снайпер убил украинского военного в районе Новотошковского 01

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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