Основатель "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Если так продолжится - тебя запомнят как неадекватного хама, который не умеет держать себя в руках

Основатель фонда "Повернись живым" Виталий Дейнега обратился к президенту Киевской школы экономики (KSE), члену наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофею Милованову относительно вызова главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на интеллектуальную дуэль и призвал его контролировать свои эмоции.

Об этом заявил основатель фонда "Повернись живым" Виталий Дейнега, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тимофей Милованов, скажу то, о чем часть общих френдов тупо молчит. Тебя стало откровенно много в моей ленте. Причем много в плохой способ. Началось с перепалки с Гордоном, где ты рассказал о разнице между украинской и американской культурами на своем примере. Что когда ты набрал вес - тебя хейтилы только украинцы, но когда похудел - хвалили только американцы. Мол у нас культура такая - мы зациклены на негативе. Украинцы действительно друг друга недохваливают. Трудно спорить. Затем были твои нападки в сторону Тимошенко и Вадима Карпяка на "Свободе Слова" (для меня до сих пор загадка, почему тогда не выключили твой микрофон). Причем прав насчет земли был ты, а выиграла Юля умело выпав в комфортную для себя позицию жертвы. В глазах аудитории выиграла она. Она получила их поддержку и симпатию, а ты просто дискредитировал формой тезисы, которые я полностью разделяю. Кто от этого выиграл? Ну точно не земельная реформа", - отметил Дейнега.

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"Сейчас пол ленты тупо хохочет с "дуэли" которую ты предложил Юрию Бутусову. Причем хохочут уже даже аффилированные с Банковой лидеры мнений. И мне это напоминает другие события шестилетней давности, когда часть волонтерского движения села в социальный лифт, но проехала свой этаж, потеряла адекватность и поймала звезду. Затем они начали драться друг с другом, чтобы понять, кто больше герой (напрочь забыв, кто герои на самом деле). А потом от них просто отписались. От всех. Люди, которых цитировали топовые СМИ, звали на эфиры, предлагали топ должности сейчас нигде... Я не буду здесь писать фамилий, чтобы не поднимать очередной лайношторм. Но, когда ссорятся двое еще не гораздо токсичных персонажей, люди обычно не становятся на чью-то сторону. Люди отписываются от обоих. Так много людей, которые сделали много добра и на волне войны получили репутацию бездарно ее просрали и пошли в то "никуда", откуда и появились. Хотя могли просто стать скромнее и не девальвировать свои же достижения своим поведением. В Украине вообще нет ничего банальнее за просранный потенциал", - продолжил Дейнега.

"Ты развил далеко не последнюю бизнес школу в этой стране. Реализовал программы по обучению ветеранов. Запустил кучу аналитических центров в KSE, которые уже разрабатывают проекты реформ, которые могут повлиять на развитие страны и жизни поколений. Но если так продолжится дальше - тебя запомнят как неадекватного хама, который не чувствует аудиторию и не умеет держать себя в руках. Вот и все", - акцентировал он.

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"Сейчас ты политик. И тебе постоянно будут забрасывать каверзные вопросы, обвинять в коррупции, выводить из себя, чтобы выставить идиотом, и тому подобное. Это нормально. И ты или умеешь с этим спокойно и без эмоций работать, или идешь по лыжне Сергея Лещенко в светлое никуда", - констатировал Дейнега.

"Ну и о похудении. Выглядишь ты правда значительно лучше. Я тоже на стрессе наедаю бока. И когда в 2014 в мою жизнь пришла война, вместе со смертью, риском, общественным давлением и ощущением, что ты стоишь в центре урагана, я стал заедать стресс. Набрал почти 20 кило. Потом взял себя в руки и сбросил их обратно в 2017. И знаешь что? Мне никто не делал замечаний до и десятки людей похвалили после, сказав как классно я теперь выгляжу. Иногда дело не в культуре страны или людей, Тимофей. Иногда дело в том, как они к тебе относятся. А это прямое следствие твоего поведения", - резюмировал Дейнега.







Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".

Напомним, в 2019 году находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".