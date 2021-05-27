В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко

Государство развивает инфраструктуру для привлечения инвестиций. В этом году начнут реализовать ряд проектов при участии частных инвесторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на форуме UkraineInvest Talks в Днепре заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"У государства есть две важные задачи для того, чтобы привлекать инвестиции. Во-первых, создавать соответствующие экономические условия. Во-вторых - как раз развивать инфраструктуру", - сказал Тимошенко.

По его словам, в этом году начнется реализация проектов при участии частных инвесторов - строительство автобанов Краковец-Броды-Ровно и Стрый-Мукачево.

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Кроме этого, отметил Тимошенко, реализуется программа по развитию региональных аэропортов. В областных и районных центрах в течение нескольких лет должны заработать 16 аэропортов.

Развивается также сеть пригородных экспрессов и скоростных поездов. Основная задача этого проекта – сделать сообщение между областными центрами комфортным и сократить время в пути максимум до 3-4 часов.

Замглавы ОП отметил, что программа "Большая стройка" в 2021 году должна обновить рекордные 6,5 тыс. км дорог и 150 мостов, не считая сотен объектов социальной инфраструктуры.

"Через качественную инфраструктуру Украина открывается миру. Одна из задач "Большой стройки" - открыть для инвестиций не только крупные города, но и маленькие районные центры или села", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал также о старте проекта "Большая реставрация", которая также является составной частью программы "Большая стройка". В ходе "Большой реставрации" в течение трех лет должны быть отреставрированы 150 объектов культурного и исторического наследия, а также прилегающая к ним инфраструктура.

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