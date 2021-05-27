Фон дер Ляйен сегодня поговорит по телефону с Зеленским, - Еврокомиссия

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведет в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в четверг во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, повестка дня президента Европейской комиссии: сегодня во второй половине дня госпожа фон дер Ляйен проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.

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При этом Мамер не предоставил дополнительных деталей.