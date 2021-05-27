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СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает

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СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает
Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ. Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. 

Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021", - сказано в сообщении.

СБУ: Порошенко не явился на допрос по делу Козака-Медведчука. Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает 01

Вместе с тем, как отметил адвокат Порошенко Игорь Головань, что пятого президента Украины СБУ вызвала на допрос в непредусмотренном законом порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко опровергает опубликованные Bihus.Info обвинения в потворстве Медведчуку

"Теперь уже и СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - написал он.

"Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - добавил Головань.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.

СБУ: Порошенко не явился на допрос по делу Козака-Медведчука. Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает 02

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    в сбу даже поленились оторвать "коринец" вручения повестки))
    Поди и сама повестка была выписана ПОСЛЕ даты "явиться ".. в стиле гэбни лукашенко..
  • jklpqrs
    Клоун пошел ва--банк И все-таки, зебилье, почему мы не в НАТО, а Медведчук загорает в соляриях?
  • VOLVO XC 70
    вот вот Вову опять заклинило... Барыга виноват что Вова убогий дегенерат может и агент или предатель или сочувствующий...не важно...но не УКРАИНЕЦ даже по гражданству...поддувало у Ху..ла и "умыротворец" каких бить даже мало....
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