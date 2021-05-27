СБУ: Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука". Адвокат говорит, что повестку не вручали, а телефон для связи не работает
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства.
Несмотря на то, что народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, как отметил адвокат Порошенко Игорь Головань, что пятого президента Украины СБУ вызвала на допрос в непредусмотренном законом порядке.
"Теперь уже и СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, не работает", - написал он.
"Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями. Я свяжусь, настойчиво попрошу придерживаться закона", - добавил Головань.
Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.