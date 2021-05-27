Новости

Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза"

5 75165
Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой риторику польских официальных лиц и обвинил президента Польши Анджея Дуду в проявлении ненависти к России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает Интерфакс.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится и мы ее не приемлем", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Польши о том, что Россия - ненормальная страна.

"Россия - это дружелюбная страна. Страна, которая сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И, обладая этими качествами, Россия ищет дружественные отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей. И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает им возможности проявлять политическую мудрость", - отметил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме назвали слова Дуды о "ненормальной России" аморальными

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "Россия не является нормальным государством".

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Интересно, а кто сбил самолет с польским президентом и элитой польской нации?
  • Салаутдин
    и откуда это у поляков - ну совсем непонятно..
  • Чайка Київ
    "Президент Польши Анджей Дуда сегодня: "Россия - ненормальная страна, это страна - агрессор".
    Владимир Зеленский на пресс-конференции: "Если я скажу, что Путин - убийца, он убьёт 100 человек".
    Вова, Путин УЖЕ убил десятки тысяч, называют украинцев фашистами и неонацистами, Украину - несостоявшимся государством, мову - искусственным диалектом... А ты продолжаешь жевать сопли и строить иллюзии. И жаловаться, что такого смелого не приглашают в НАТО. Пригласят, когда будет Порох в пороховницах.
    @ Helgi Sharp
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости