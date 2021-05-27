Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемой риторику польских официальных лиц и обвинил президента Польши Анджея Дуду в проявлении ненависти к России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает Интерфакс.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится и мы ее не приемлем", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Польши о том, что Россия - ненормальная страна.

"Россия - это дружелюбная страна. Страна, которая сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И, обладая этими качествами, Россия ищет дружественные отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей. И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране, к сожалению, застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе у президента, и не дает им возможности проявлять политическую мудрость", - отметил Песков.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что "Россия не является нормальным государством".