Планировавшийся в Минске чемпионат Европы по велотреку отменили "в свете международной ситуации"

Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".

"Мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие", -сказал президент UEC Энрико Делла Каса.

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Ранее от участия в чемпионате отказались из соображений безопасности Нидерланды и Германия.

Напомним, в январе Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.