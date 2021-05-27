Планировавшийся в Минске чемпионат Европы по велотреку отменили "в свете международной ситуации"
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Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске.
Об этом говорится в пресс-релизе Европейского союза велосипедистов, сообщает Цензор.НЕТ.
Как уточнили в союзе, турнир отменен "в свете текущей международной ситуации".
"Мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие", -сказал президент UEC Энрико Делла Каса.
Ранее от участия в чемпионате отказались из соображений безопасности Нидерланды и Германия.
Напомним, в январе Беларусь лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.