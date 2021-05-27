В центре Киева появится новый бизнес-центр с лаунж-зоной на крыше

Новый бизнес-центр LEVEL построят в деловом сердце столицы – Печерском районе Киева по адресу улица Лабораторная, 6. Кроме офисов, в центре будет спа-салон, авторский дизайн помещений и терраса с лаунж-зоной на крыше.

Согласно проектной документации, бизнес-центр состоит из двух частей различной этажности: семь этажей на фасадной части, выходящей на улицу Лабораторную; и пятнадцать этажей – во внутреннем дворе бизнес-центра.





"В ближайшее время мы получим положительное заключение строительной экспертизы и будем переходить к рабочему проектированию, – рассказал Александр Жидков руководитель проекта БЦ LEVEL. – Это бизнес-центр категории "А". Это значит, что он построен из качественных строительных материалов, там есть парковка. Здание расположено в центре города и имеет удобную транспортную развязку".

Бизнес-центр LEVEL выгодно отличается от подобных комплексов своей многофункциональностью. Кроме помещений от 170 до 1000 м² под любые потребности бизнеса, для арендаторов предусмотрен целый ряд дополнительных возможностей:

охрана здания 24\7,

система контроля управления доступом,

подземный паркинг и наземные парковочные места,

высокоскоростной интернет от двух независимых провайдеров,

авторский дизайн мест общего пользования,

ресторан и spa-салон на первом этаже,

панорамные окна, из которых открывается невероятный вид на Киев,

терраса с lounge-зоной на крыше бизнес-центра.

БЦ LEVEL находится всего в 10 минутах от метро "Печерская", "Олимпийская" и "Дворец Украина". Ввести бизнес-центр в эксплуатацию планируют в мае 2022 года.

Здание бизнес-центра органично вписывается в урбан-ландшафт локации и не затмевает расположенные рядом исторические здания. Это стало возможно благодаря удачно выбранному архитектурному решению.

Строить объект начал киевский застройщик ООО "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ".

Но компания нарушила сроки выполнения своих обязательств по строительству. Поэтому распорядитель средств ООО "ФК "ЖИТЛО-КАПИТАЛ" подписал новый договор на реконструкцию зданий по адресу ул. Лабораторная, 6 с киевской компанией ООО "Строй Сити Кэпитал".

Справка: БЦ LEVEL – третий объект строительной корпорации "Укрбуд", который достраивает компания "Строй Сити Кэпитал". На завершающей стадии строительства также два жилых комплекса ЖК "Кристалл Хаус" и ЖК "Парковая Долина", строительство которых было остановлено корпорацией "Укрбуд" в 2019 году из-за системного кризиса.