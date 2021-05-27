В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

Президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Он (законопроект. - Ред.) пишется в Офисе президента, об этом говорил президент. Я знаю, что к этому приобщено Министерство юстиции. Но окончательного варианта законопроекта пока что в стенах Верховной Рады нет", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем спикер уточнил, что сам еще не ознакомился с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на притяжение недели с 24 по 28 мая.

Ранее СМИ удалось ознакомится с текстом законопроекта об олигархах: это медийное рейдерство.