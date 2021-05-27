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В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

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В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков
Президент Украины еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Он (законопроект. - Ред.) пишется в Офисе президента, об этом говорил президент. Я знаю, что к этому приобщено Министерство юстиции. Но окончательного варианта законопроекта пока что в стенах Верховной Рады нет", – сказал Разумков в эфире Радио НВ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем спикер уточнил, что сам еще не ознакомился с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ появится на притяжение недели с 24 по 28 мая.

Ранее СМИ удалось ознакомится с текстом законопроекта об олигархах: это медийное рейдерство.

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Топ комментарии

  • belge
    В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков

    В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5804 Сказал, что ещё не согласовали с олигархами.
  • Valery Greff
    "...у людей большое горе, они хотят поторговаться." (с)

    В Раде еще нет финального текста законопроекта об олигархах, - Разумков - Цензор.НЕТ 2174
  • акаб акабіч
    все думают, как бы беню, ахметова и пинчука под статью не подвести.
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