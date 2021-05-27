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На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков

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На всеукраинский референдум выносить пока нечего, - Разумков
На сегодня нет правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы в ближайшее время вынести на всеукраинский референдум.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Подходить к этим вопросам (проведения всеукраинских референдумов. - Ред.) нужно взвешенно: не выносить что угодно, лишь бы только вынести. Правильно сформулированных глобальных вопросов, которые можно было бы завтра вынести на референдум, сегодня я не вижу", – сказал Разумков.

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Как сообщалось, 26 января Верховная Рада поддержала законопроект №3612 "О всеукраинском референдуме" во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов.

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства подписал документ 8 апреля.

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Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции (Общие положения; Выборы. Референдум; Внесение изменений в Конституцию), вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений.

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Топ комментарии

  • Envoy
    На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
  • Bodalux
    Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
  • Evgeny N
    Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
    На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
    А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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