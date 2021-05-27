Эпидемия COVID-19 летом станет на паузу, - иммунолог Лапий

В Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости COVID-19, оно продлится до осени. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Летом, скорее всего, будет ситуация такая же, как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных также будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени", - считает Лапий.

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Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.

"Речь не идет о тех всех правилах, о которых уже более года говорят, а именно - держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и мыть руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.

По словам Лапия, улучшается в Украине и ситуация с вакцинацией от COVID-19.

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"Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения", - заявил эксперт.